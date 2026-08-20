UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Beaufort

Visite de la scierie d’Arêches, Scierie d’Arêches, Beaufort

samedi 19 septembre 2026 · Scierie d'Arêches · Beaufort

Visite de la scierie d’Arêches, Scierie d’Arêches, Beaufort

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Scierie d'Arêches
Adresse
rue de la fonderie 73270 Arêches
Ville
73270 Beaufort
Département
Savoie

Visite de la scierie d’Arêches Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Scierie d’Arêches Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Venez à la découverte de l’arbre en forêt, jusqu’à sa transformation : reconnaître différentes essences, abattage, débardage, tout le travail de la scierie.
La forêt vous entoure, ainsi que de nombreux chalets, mais entre les 2, il y a bien des transformations : abattage, débardage, sciage. Venez découvrir tous les secrets des essences de bois du Beaufortain et leur transformation.

Scierie d’Arêches rue de la fonderie 73270 Arêches Beaufort 73270 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.areches-beaufort.com/evenement/visitez-la-scierie-dareches/ »}]
Venez à la découverte de l’arbre en forêt, jusqu’à sa transformation : reconnaître différentes essences, abattage, débardage, tout le travail de la scierie.

©SophieBlancGonnet

À voir aussi à Beaufort (Savoie)