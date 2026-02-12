30e Salon du goût Chemin de l’Argentine Beaufort
30e Salon du goût Chemin de l’Argentine Beaufort samedi 10 octobre 2026.
30e Salon du goût
Chemin de l’Argentine Beaufort Beaufort Savoie
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Gratuit pour les moins de 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-10
Ce salon, est un tour de France des produits du terroir et des spécialités locales labélisés Site Remarquable du Goût, Au programme nombreuses animations, balades gourmandes, démonstrations de cuisine, conférences.
Chemin de l’Argentine Beaufort Beaufort 73270 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 38 37 57
English : 30th Food show
This show, is a tour of France of local products and local specialties labeled Remarkable Site of Taste, On the program: many animations, gourmet walks, cooking demonstrations, conferences.
L'événement 30e Salon du goût Beaufort a été mis à jour le 2026-02-10