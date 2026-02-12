30e Salon du goût

Chemin de l’Argentine Beaufort Beaufort Savoie

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Gratuit pour les moins de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10

Ce salon, est un tour de France des produits du terroir et des spécialités locales labélisés Site Remarquable du Goût, Au programme nombreuses animations, balades gourmandes, démonstrations de cuisine, conférences.

.

.

Chemin de l’Argentine Beaufort Beaufort 73270 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 38 37 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 30th Food show

This show, is a tour of France of local products and local specialties labeled Remarkable Site of Taste, On the program: many animations, gourmet walks, cooking demonstrations, conferences.

.

L’événement 30e Salon du goût Beaufort a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme d’Arêches-Beaufort