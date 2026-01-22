Asics Pierra Menta été Arêches-Beaufort Place du Capitaine Bulle Beaufort
Asics Pierra Menta été Arêches-Beaufort Place du Capitaine Bulle Beaufort vendredi 3 juillet 2026.
Asics Pierra Menta été Arêches-Beaufort
Place du Capitaine Bulle Arêches Beaufort Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 06:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-03
La plus belle, la plus difficile et la plus exigeante course de trail par équipe !
Cette course de running en montagne se démarque par sa technicité comme l’une des références de course à pied. Programme disponible à l’Office de tourisme
.
Place du Capitaine Bulle Arêches Beaufort 73270 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Asics Summer Pierra Menta Arêches Beaufort
The most difficult trail running! Described by the alpi-trail competitors, this race is known for its difficulty as one of Running references. Program available at the Tourist Office
L’événement Asics Pierra Menta été Arêches-Beaufort Beaufort a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme d’Arêches-Beaufort