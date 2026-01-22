Asics Pierra Menta été Arêches-Beaufort Place du Capitaine Bulle Beaufort

Asics Pierra Menta été Arêches-Beaufort

Place du Capitaine Bulle Arêches Beaufort Savoie

Début : 2026-07-03 06:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

2026-07-03

La plus belle, la plus difficile et la plus exigeante course de trail par équipe !

Cette course de running en montagne se démarque par sa technicité comme l’une des références de course à pied. Programme disponible à l’Office de tourisme

Place du Capitaine Bulle Arêches Beaufort 73270 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

English : Asics Summer Pierra Menta Arêches Beaufort

The most difficult trail running! Described by the alpi-trail competitors, this race is known for its difficulty as one of Running references. Program available at the Tourist Office

