4e Championnats du monde Masters Skyrunning 2026

Arêches Beaufort Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Compétition mythique de ski alpinisme qui regroupe environ 200 équipes de 2, dont de nombreuses nationalités. 10000m de dénivelée positive à parcourir sur 4 jours. Course jeunes du 13 au 14 mars.

.

Arêches Beaufort 73270 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes mregis@skyrunning.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 4th 2026 Masters Skyrunning World Championships

Four age categories will compete in the SKY discipline for the 27 medals at stake for individual and team titles. Skyrun du Grand Mont SKY 28 km long with 2,600m vertical climb

L’événement 4e Championnats du monde Masters Skyrunning 2026 Beaufort a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme d’Arêches-Beaufort