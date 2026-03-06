RANDONNÉE VIGNERONNE Beaufort

RANDONNÉE VIGNERONNE

Avenue du Général de Gaulle Beaufort Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Le Comité des Fêtes de Beaufort propose une *Balade des Saveurs* une randonnée vigneronne de 7 km pour rencontrer vignerons et producteurs locaux. La sortie se termine par un moment convivial autour du verre de l’amitié et de la saucisse. Participation demandée, précisions lors de l’inscription.

La Randonnée Vigneronne revient à Beaufort pour une nouvelle édition placée sous le signe de la découverte et de la convivialité. Le rendez‑vous est donné à 17h45 devant l’église du village pour une marche de 7 km, accessible à tous, à travers les paysages emblématiques du Minervois.

Au fil du parcours, les participants rencontrent vignerons et producteurs locaux, qui partagent leur savoir‑faire, leurs pratiques et l’histoire de leurs exploitations. Cette balade est l’occasion de mieux comprendre le terroir, les cépages, les méthodes de culture et la richesse des productions locales.

La sortie se conclut par un moment chaleureux autour du verre de l’amitié et de la traditionnelle saucisse, un temps d’échange apprécié qui prolonge la découverte dans une ambiance simple et conviviale. Une participation est demandée ; les modalités sont précisées lors de l’inscription.

Organisée par le Comité des Fêtes de Beaufort, cette randonnée est un rendez‑vous incontournable pour les amateurs de nature, de terroir et de rencontres authentiques. .

Avenue du Général de Gaulle Beaufort 34210 Hérault Occitanie +33 6 45 77 39 85 comitedesfetesbeaufort34@gmail.com

English :

Meet our local winemakers and producers, and share a glass of friendship at the end

