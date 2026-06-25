Visite de la Sourbère La Sourbère Saint-Avit

Informations pratiques

Saint-Avit

Visite de la Sourbère

La Sourbère 641 allée des Mésanges Saint-Avit Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 11:00:00

fin : 2026-08-06 12:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Rencontrez des conserveurs passionnés par leur métier. Ils proposent des produits locaux de qualités en privilégiant les circuits courts.

Les réservations sont obligatoires par téléphone au +33 (0)5 58 05 87 37

Les dates ne sont plus accessibles à partir de 17:00 la veille de chaque visite. Pour toute demande de dernière minute, veuillez contacter directement La Sourbère.

Durée de la visite 01h30 et rendez-vous directement à 10h45 sur place au 641 allée des Mésanges 40090 St Avit .

La Sourbère 641 allée des Mésanges Saint-Avit 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 06 29 47 contact@foiegraslasourbere.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite de la Sourbère

L’événement Visite de la Sourbère Saint-Avit a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Mont-de-Marsan