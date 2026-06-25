Visite de la Sourbère La Sourbère Saint-Avit
jeudi 9 juillet 2026 · La Sourbère · Saint-Avit
Informations pratiques
Saint-Avit
Visite de la Sourbère
La Sourbère 641 allée des Mésanges Saint-Avit Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 11:00:00
fin : 2026-08-06 12:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
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Les réservations sont obligatoires par téléphone au +33 (0)5 58 05 87 37
Les dates ne sont plus accessibles à partir de 17:00 la veille de chaque visite. Pour toute demande de dernière minute, veuillez contacter directement La Sourbère.
Durée de la visite 01h30 et rendez-vous directement à 10h45 sur place au 641 allée des Mésanges 40090 St Avit .
La Sourbère 641 allée des Mésanges Saint-Avit 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 06 29 47 contact@foiegraslasourbere.com
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English : Visite de la Sourbère
L’événement Visite de la Sourbère Saint-Avit a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Mont-de-Marsan
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