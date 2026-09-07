Visite de la station de traitement des eaux usées de Fismes, Station d’épuration de Fismes, Fismes

Informations pratiques

Visite de la station de traitement des eaux usées de Fismes Samedi 19 septembre, 08h30 Station d’épuration de Fismes Marne

Visite gratuite sur inscription obligatoire. 4 visites guidées de 19 personnes maximum. Durée : 30 minutes. Prévoir des chaussures plates et fermées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Découvrez les coulisses d’une station de traitement des eaux usées et suivez le parcours de l’eau, de son arrivée sur le site jusqu’à son retour dans le milieu naturel. Cette visite guidée vous permettra de comprendre les différentes étapes du traitement des eaux usées, le fonctionnement des installations et leur rôle essentiel dans la préservation de l’environnement.

À l’issue de la visite, les équipes présentes répondront aux questions des visiteurs et partageront leur savoir-faire autour des enjeux liés à la gestion de l’eau.

Station d’épuration de Fismes CR du Breuil, 51170 Fismes Fismes 51170 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://admin.eventdrive.com/fr/journees-du-patrimoine-visite-de-la-station-de-traitement-des-eaux-usees-de-fismes-51/sinscrire »}]

Découvrez les coulisses d’une station de traitement des eaux usées et suivez le parcours de l’eau, de son arrivée sur le site jusqu’à son retour dans le milieu naturel. Cette visite guidée vous de du…

©Veolia