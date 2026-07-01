Visite de la Station de Traitement des Eaux Usées de Pierre-Bénite, Station d’épuration, Oullins-Pierre-Bénite

Informations pratiques

Visite de la Station de Traitement des Eaux Usées de Pierre-Bénite 19 et 20 septembre Station d’épuration Métropole de Lyon

groupe de 20 personnes maxi par créneau de visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Prévoir 30 minutes pour la visite de la station d’épuration pour découvrir les étapes de dépollution de l’eau avant rejet dans le milieu naturel.

Station d’épuration chemin du Barrage 69310 Oullins-Pierre-Bénite Oullins-Pierre-Bénite 69540 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.toodego.com/rechercher/detail/20004-visiter-notre-station-depuration-de-pierre-benite/ Comprendre les Cycles de l’eau – Visite guidée parking voiture à la station de d’épuration de Pierre-Bénite

Prévoir 30 minutes pour la visite de la station d’épuration pour découvrir les étapes de dépollution de l’eau avant rejet dans le milieu naturel.

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