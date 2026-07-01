Visite Guidée et dégustations à la Canute Lyonnaise, la Canute Lyonnaise, Oullins-Pierre-Bénite

Informations pratiques

Visite Guidée et dégustations à la Canute Lyonnaise Samedi 19 septembre, 11h00 la Canute Lyonnaise Métropole de Lyon

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Visite guidée de notre fabrique de bières artisanales

Découvrez les coulisses de la brasserie lors d’une visite de 1h30 :

45 min de présentation du processus de fabrication (du malt à la bière)

45 min de dégustation commentée de 6 bières artisanales

Tarif : 15 € par personne

Places limitées à 20 personnes par créneau

Créneaux disponibles : 11h, 13h, 15h et 17h

Réservation obligatoire

commande@lacanutelyonnaise.fr

Lors de votre réservation, merci d’indiquer le créneau souhaité ainsi que le nombre de participants.

la Canute Lyonnaise 75 chemin d’yvours 69310 Oullins-Pierre-Benite Oullins-Pierre-Bénite 69310 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0624110671 https://www.lacanutelyonnaise.fr/ https://www.instagram.com/lacanutelyonnaise/ [{« type »: « phone », « value »: « 0624110671 »}] [{« link »: « mailto:commande@lacanutelyonnaise.fr »}] Fabrique de bières Artisanales et Urbaines Metro B: Gare Oullins

Bus 17: Arrêt Le Centenaire

Visite guidée de notre fabrique de bières artisanales

©Emmanuel Spassoff