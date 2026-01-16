Visite de la station en tandem-ski à l’ESF 1800 Bagnères-de-Bigorre

Visite de la station en tandem-ski

à l’ESF 1800 LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 134 – 134 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Découvrir les panoramas de la station et les joies de la glisse vous tente ? Vous ne savez pas skier ? Rien de plus simple asseyez-vous on s’occupe de tout.

Sur réservation à l’ESF.

Prévoir tenue chaude, gants, lunettes de soleil, bonnet ou casque, crème solaire. .

à l’ESF 1800 LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 92 44

English :

Would you like to discover the resort’s panoramic views and the joys of skiing? Don’t know how to ski? Nothing could be simpler: just sit back and we’ll take care of everything.

