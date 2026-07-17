Visite de la STEP Sainte Cécile les Vignes, STEP Sainte-Cécile-les-Vignes, Sainte-Cécile-les-Vignes

Informations pratiques

Visite de la STEP Sainte Cécile les Vignes Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00 STEP Sainte-Cécile-les-Vignes Vaucluse

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Véritable alliée de l’environnement, la station d’épuration de Sainte-Cécile-les-Vignes œuvre chaque jour pour préserver la qualité de l’eau et des milieux naturels. Exceptionnellement ouverte au public à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, elle vous dévoilera les étapes clés du traitement des eaux usées et les innovations qui contribuent à la protection de cette ressource précieuse.

STEP Sainte-Cécile-les-Vignes 24 bis route de Bollène, 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes Sainte-Cécile-les-Vignes 84290 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/fb1gxw »}]

Véritable alliée de l’environnement, la station d’épuration de Sainte-Cécile-les-Vignes œuvre chaque jour pour préserver la qualité de l’eau et des milieux naturels. Exceptionnellement ouverte au à à…

©Veolia