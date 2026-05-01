Visite de la tour de la Hougue fort de la hougue Saint-Vaast-la-Hougue
Visite de la tour de la Hougue fort de la hougue Saint-Vaast-la-Hougue jeudi 14 mai 2026.
Saint-Vaast-la-Hougue
Visite de la tour de la Hougue
fort de la hougue Route de la Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-14 13:30:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Visite sans guide,
Accès depuis la porte aux Dames,
Billetterie sur place, tarif Adulte 3 euros, Enfant + 12ans 1 euro, gratuit 12ans. .
fort de la hougue Route de la Hougue Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 05 55 50
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English : Visite de la tour de la Hougue
L’événement Visite de la tour de la Hougue Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Cotentin Le Val de Saire
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