Visite de la villa de Warcq, Villa romaine de Warcq, Warcq

Visite de la villa de Warcq 13 et 14 juin Villa romaine de Warcq Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T13:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Venez profiter d’une visite commentée de la villa romaine de Warcq et soyez les premiers à profiter de ses nouveaux aménagements.

La villa de Warcq a été découverte pour la première fois lors d’une campagne de fouille préventive en 2017. Depuis, plusieurs campagnes de prospections et de fouilles ont été réalisées entre 2018 et 2025 permettant d’obtenir le plan complet de la villa.

Le bâtiment, de plus de 600 m², se compose du corps de logis, d’une galerie de façade, de deux pavillons d’angle (dont un comprend une cave) et d’un ensemble thermal.

Villa romaine de Warcq Chemin de Tournes, Warcq Warcq 08000 Ardennes Grand Est 03 24 36 62 39 La villa romaine de Warcq a été mise au jour en premier lieu lors d’une campagne de fouille préventive en 2017. Plusieurs campagnes de fouilles ont eu lieu entre 2021 et 2025 pour découvrir l’ensemble du bâtiment. celui-ci se compose du corps de logis, d’une galerie de façade, de deux tours d’angle ainsi que d’un espace thermal. Présence de parking, place accès PMR

Venez profiter d’une visite commentée de la villa romaine de Warcq et soyez les premiers à profiter de ses nouveaux aménagements.

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