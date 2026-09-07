Visite de l’Abbaye de Belval-Troisvaux, Abbaye de Belval-Troisvaux, Troisvaux

Informations pratiques

Visite de l’Abbaye de Belval-Troisvaux 19 et 20 septembre Abbaye de Belval-Troisvaux Pas-de-Calais

15 personnes maximum ; Tarif : 5€ – gratuit pour les enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez l’abbaye cistercienne de Belval avec plus de 10 000 m² de bâtiments sur 4 ha de parc.

Visite guidée :

Samedi à 10h30, 14h30 et 15h30 et visite insolite à 15h

Dimanche à 10h30, 14h, 15h, 16h et visite insolite à 15h30

Abbaye de Belval-Troisvaux 437 rue Principale – belval Troisvaux 62130 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://abbayedebelval.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 87 91 32 99 »}]

Découvrez l’abbaye cistercienne de Belval avec plus de 10 000 m² de bâtiments sur 4 ha de parc.

© Abbaye de Belval – Dimitri Didier