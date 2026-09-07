Visite de l’abbaye de Pontigny, Abbaye de Pontigny, Pontigny

Informations pratiques

Visite de l’abbaye de Pontigny 19 et 20 septembre Abbaye de Pontigny Yonne

Visite libre : Plein tarif 10€, réduit 8€, enfant (7-12ans) 6€, Visite commentés : Plein tarif 15€, réduit 11€, enfant (7-12ans) 6€ enfant (-7ans) gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Accompagné d’un médiateur, explorez l’histoire et l’architecture exceptionnelles qui font la personnalité de l’abbaye de Pontigny.

Il vous emmènera à la découverte des arcanes de la construction de cette église abbatiale du XII siècle, du quotidien des moines cisterciens, vous expliquera le rôle stratégique de cette deuxième fille de Cîteaux, ainsi que les événements qui ont fait son histoire au fil des siècles. Inédit : À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, vous découvrirez les combles de l’église abbatiale. Visite d’une heure incluant la visite des combles (une centaine de marches) et de l’église.

Accès à l’exposition « Grains de bâtisseurs » sur l’utilisation de la terre dans la construction.

Abbaye de Pontigny 1 avenue de l’Abbaye, 89230 Pontigny Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 35 03 56 [{« type »: « link », « value »: « http://www.abbayepontigny.com »}] Fondée en 1114, l’abbaye cistercienne de Pontigny s’impose depuis plus de 900 ans dans le paysage et l’histoire de l’Yonne. À travers les siècles, elle a tout connu, les heures sombres et les fastes de la gloire. Au XIIe siècle, elle rayonnait dans le monde entier, à la tête de 44 abbayes filles.

Aujourd’hui, sous l’impulsion de la Fondation François Schneider et de quelques amoureux du lieu, elle est au cœur d’un programme ambitieux axé sur la Terre.

Dans ce projet unique, la terre s’exprimera sous toutes ses formes : comme matière à cultiver, comme matière à créer, à penser, à bâtir mais aussi matière à explorer.

Abbaye de Pontigny

©abbaye de Pontigny