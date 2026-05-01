Le Mont-Saint-Michel

Visite de l’abbaye du Mont Saint-Michel en Langue des Signes Française

Le Mont-Saint-Michel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:45:00

fin : 2026-05-31 16:45:00

Date(s) :

2026-05-31

Accompagné d’une guide-conférencière LSF, plongez dans la longue histoire de l’abbaye du Mont-Saint-Michel. La visite vous donnera accès à tout le parcours de visite et à des salles fermées au public.

Cette visite a lieu uniquement dans l’abbaye, et non pas dans le village. .

Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie public.sourd@monuments-nationaux.fr

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English : Visite de l’abbaye du Mont Saint-Michel en Langue des Signes Française

L’événement Visite de l’abbaye du Mont Saint-Michel en Langue des Signes Française Le Mont-Saint-Michel a été mis à jour le 2026-05-14 par OT MSM Normandie BIT Pontorson