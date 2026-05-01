Visite de l’abbaye du Mont Saint-Michel en Langue des Signes Française Le Mont-Saint-Michel
Visite de l’abbaye du Mont Saint-Michel en Langue des Signes Française Le Mont-Saint-Michel dimanche 31 mai 2026.
Le Mont-Saint-Michel
Visite de l’abbaye du Mont Saint-Michel en Langue des Signes Française
Le Mont-Saint-Michel Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:45:00
fin : 2026-05-31 16:45:00
Date(s) :
2026-05-31
Accompagné d’une guide-conférencière LSF, plongez dans la longue histoire de l’abbaye du Mont-Saint-Michel. La visite vous donnera accès à tout le parcours de visite et à des salles fermées au public.
Cette visite a lieu uniquement dans l’abbaye, et non pas dans le village. .
Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie public.sourd@monuments-nationaux.fr
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English : Visite de l’abbaye du Mont Saint-Michel en Langue des Signes Française
L’événement Visite de l’abbaye du Mont Saint-Michel en Langue des Signes Française Le Mont-Saint-Michel a été mis à jour le 2026-05-14 par OT MSM Normandie BIT Pontorson
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