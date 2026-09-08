Visite de l’Abbaye et de l’Eglise, Abbaye cistercienne Notre-Dame-du-Bosquet, Bouchet

Informations pratiques

Visite de l’Abbaye et de l’Eglise 19 et 20 septembre Abbaye cistercienne Notre-Dame-du-Bosquet Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée du bâtiment de l’Abbaye et de l’Eglise de Bouchet.

Abbaye cistercienne Notre-Dame-du-Bosquet Place de l’Abbaye, 26790 Bouchet Bouchet 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 04 80 11 http://www.mairie-bouchet.fr Au XIe siècle, Bouchet n’était qu’une maison de chasse cachée parmi les bois d’où son nom de Boscheto. Au XIIe siècle, dans les années 1150, fut édifiée par Raymond des Baux comte d’Orange, une abbaye cistercienne de religieuses : Notre-Dame-du-Bosquet, dont la première supérieure est connue en 1184. L’église romane qui fut construite à la même époque communiquait avec l’abbaye par un passage supérieur. L’abbaye connut des périodes difficiles et fut assiégée de nombreuses fois.

Dans cette abbaye vécut une partie de sa vie et mourut en 1230, Saint-Bertrand-de-Garrigue, premier compagnon de Saint-Dominique. La grande peste de 1348, les pillages des grandes compagnies achevèrent de ruiner l’abbaye et ses dépendances, et en 1413 son domaine fut rattaché à celui d’Aiguebelle. En 1442 une partie du Domaine et des bâtiments furent loués à 3 familles Auvergnates de Saint-Flour, ce fut le commencement de la commune de Bouchet et les noms de ces familles sont parvenus jusqu’à notre époque. En 1475, l’Archevêque d’Avignon, neveu du Pape Sixte IV, décide de séparer Bouchet d’Aiguebelle et de rattacher l’abbaye au collège St Nicolas d’Avignon sous le nom de collège du Roure. Cela n’empêcha pas en 1562 son pillage et la destruction des maisons par le baron des Adrets. route : 11 km sortie autoroute BOLLENE, direction Nyons.

Visite guidée du bâtiment de l’Abbaye et de l’Eglise de Bouchet.

©Mairie de Bouchet