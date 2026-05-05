Visite de l’ALJT de Montevrain, FJT Frédéric Ozanam, Montévrain

Visite de l’ALJT de Montevrain Vendredi 5 juin, 09h45 FJT Frédéric Ozanam Seine-et-Marne

Places limitées sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:45:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:45:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

FJT Frédéric Ozanam 1 rue de Bruxelles, Montevrain Montévrain 77144 Seine-et-Marne Île-de-France

Viens découvrir un foyer de jeunes travailleurs ! FJT visite