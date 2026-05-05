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Visite de l’ALJT de Montevrain, FJT Frédéric Ozanam, Montévrain

Visite de l’ALJT de Montevrain, FJT Frédéric Ozanam, Montévrain

Visite de l’ALJT de Montevrain, FJT Frédéric Ozanam, Montévrain vendredi 5 juin 2026.

Lieu : FJT Frédéric Ozanam

Adresse : 1 rue de Bruxelles, Montevrain

Ville : 77144 Montévrain

Département : Seine-et-Marne

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : Places limitées sur inscription

Visite de l’ALJT de Montevrain Vendredi 5 juin, 09h45 FJT Frédéric Ozanam Seine-et-Marne

Places limitées sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:45:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T09:45:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

FJT Frédéric Ozanam 1 rue de Bruxelles, Montevrain Montévrain 77144 Seine-et-Marne Île-de-France
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