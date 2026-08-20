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AGENDA · Reyrieux

Visite de l’ancien moulin à Reyrieux, Ancien moulin, Reyrieux

samedi 19 septembre 2026 · Ancien moulin · Reyrieux

Visite de l’ancien moulin à Reyrieux, Ancien moulin, Reyrieux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Ancien moulin
Adresse
rue du vieux moulin 01600 Reyrieux
Ville
01600 Reyrieux
Département
Ain

Visite de l’ancien moulin à Reyrieux Samedi 19 septembre, 14h00 Ancien moulin Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Redécouvrez l’ancien moulin du village : son moulin à farine d’ancien régime, sa roue à augets et son moulin à huile datant du 19e siècle. Dégustation et animation autour des huiles et des farines.
Samedi : 14h-17h
Gratuit
Organisé par les Amis du village de Reyrieux et la MJC le trait d’union

Ancien moulin rue du vieux moulin 01600 Reyrieux Reyrieux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 08 97 66
Redécouvrez l’ancien moulin du village : son moulin à farine d’ancien régime, sa roue à augets et son moulin à huile datant du 19e siècle. Dégustation et animation autour des huiles et des farines.

©CCDSV