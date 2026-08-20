Visite de l’ancien moulin à Reyrieux, Ancien moulin, Reyrieux

Informations pratiques

Visite de l’ancien moulin à Reyrieux Samedi 19 septembre, 14h00 Ancien moulin Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Redécouvrez l’ancien moulin du village : son moulin à farine d’ancien régime, sa roue à augets et son moulin à huile datant du 19e siècle. Dégustation et animation autour des huiles et des farines.

Samedi : 14h-17h

Gratuit

Organisé par les Amis du village de Reyrieux et la MJC le trait d’union

Ancien moulin rue du vieux moulin 01600 Reyrieux Reyrieux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 08 97 66

Redécouvrez l’ancien moulin du village : son moulin à farine d’ancien régime, sa roue à augets et son moulin à huile datant du 19e siècle. Dégustation et animation autour des huiles et des farines.

©CCDSV