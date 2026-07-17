Visite de l’Ancienne église Saint-Jean-Baptiste, Église Saint-Jean-Baptiste, Meysse

Informations pratiques

Visite de l’Ancienne église Saint-Jean-Baptiste 19 et 20 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’ancienne église Saint-Jean-Baptiste, située au cœur du bourg médiéval, abrite un rare baptistère à immersion datant de l’époque mérovingienne (VIIe s). Elle est décorée par de nombreuses fresques et fait partie des sites clunisiens européens. À voir également deux expositions photos : « Ekaterina » de Romain Mader à l’intérieur de l’édifice et « Patras » de Jean Revillard en extérieur.

Église Saint-Jean-Baptiste Rue de la Vieille Eglise, 07400 Meysse, France Meysse 07400 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33475529621 https://meysse.fr/fr/rb/282570/ancienne-eglise-saint-jean-baptiste https://www.facebook.com/communemeysse L’ancienne église Saint-Jean-Baptiste, située au cœur du bourg médiéval, abrite un rare baptistère à immersion datant de l’époque mérovingienne c’est-à-dire du VIIe siècle. Elle est décorée par de nombreuses fresques et fait partie des sites clunisiens européens. Parking place de la mairie puis cheminement piétonnier.

L’ancienne église Saint-Jean-Baptiste, située au cœur du bourg médiéval, abrite un rare baptistère à immersion datant de l’époque mérovingienne (VIIe s). Elle est décorée par de nombreuses fresques À…

Jacques Drogeat Visionnair©