Visite de l’ancienne forge, Ancienne forge, Lutzelhouse

Informations pratiques

Visite de l’ancienne forge 19 et 20 septembre Ancienne forge Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À Lutzelhouse, l’attraction phare est l’ancienne forge du XIXe siècle. Entièrement restaurée, elle permet de se plonger dans le travail quotidien du forgeron, par la présentation d’outils d’époque.

Ancienne forge 82 rue principale 67130 Lutzelhouse Lutzelhouse 67130 Bas-Rhin Grand Est

À Lutzelhouse, l’attraction phare est l’Ancienne Forge du XIXe siècle

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