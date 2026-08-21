AGENDA · Lutzelhouse
Visite de l’ancienne forge, Ancienne forge, Lutzelhouse
samedi 19 septembre 2026 · Ancienne forge · Lutzelhouse
Informations pratiques
Visite de l’ancienne forge 19 et 20 septembre Ancienne forge Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À Lutzelhouse, l’attraction phare est l’ancienne forge du XIXe siècle. Entièrement restaurée, elle permet de se plonger dans le travail quotidien du forgeron, par la présentation d’outils d’époque.
Ancienne forge 82 rue principale 67130 Lutzelhouse Lutzelhouse 67130 Bas-Rhin Grand Est
À Lutzelhouse, l’attraction phare est l’Ancienne Forge du XIXe siècle
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