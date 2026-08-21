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AGENDA · Peyrieu

Visite de l’antique carrière de Choin, Hameau de Fay, Peyrieu

samedi 19 septembre 2026 · Hameau de Fay · Peyrieu

Visite de l’antique carrière de Choin, Hameau de Fay, Peyrieu

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Hameau de Fay
Adresse
Chemin de la Veyle 01300 Peyrieu
Ville
01300 Peyrieu
Département
Ain

Visite de l’antique carrière de Choin Samedi 19 septembre, 14h00 Hameau de Fay Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

En empruntant l’ancienne voie romaine, visite de l’antique carrière de Choin, poursuivie d’une promenade devant les 2 fours et le lavoir de ce hameau.
Circuit commenté de 2km. Rendez-vous au four communal du hameau de Fay.

Hameau de Fay Chemin de la Veyle 01300 Peyrieu Peyrieu 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
En empruntant l’ancienne voie romaine, visite de l’antique carrière de Choin, poursuivie d’une promenade devant les 2 fours et le lavoir de ce hameau.

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