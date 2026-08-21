Visite de l’antique carrière de Choin, Hameau de Fay, Peyrieu
samedi 19 septembre 2026 · Hameau de Fay · Peyrieu
Informations pratiques
Visite de l’antique carrière de Choin Samedi 19 septembre, 14h00 Hameau de Fay Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
En empruntant l’ancienne voie romaine, visite de l’antique carrière de Choin, poursuivie d’une promenade devant les 2 fours et le lavoir de ce hameau.
Circuit commenté de 2km. Rendez-vous au four communal du hameau de Fay.
Hameau de Fay Chemin de la Veyle 01300 Peyrieu Peyrieu 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
En empruntant l’ancienne voie romaine, visite de l’antique carrière de Choin, poursuivie d’une promenade devant les 2 fours et le lavoir de ce hameau.
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