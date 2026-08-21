Visite de l’antique carrière de Choin, Hameau de Fay, Peyrieu

Informations pratiques

Visite de l’antique carrière de Choin Samedi 19 septembre, 14h00 Hameau de Fay Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

En empruntant l’ancienne voie romaine, visite de l’antique carrière de Choin, poursuivie d’une promenade devant les 2 fours et le lavoir de ce hameau.

Circuit commenté de 2km. Rendez-vous au four communal du hameau de Fay.

Hameau de Fay Chemin de la Veyle 01300 Peyrieu Peyrieu 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

En empruntant l’ancienne voie romaine, visite de l’antique carrière de Choin, poursuivie d’une promenade devant les 2 fours et le lavoir de ce hameau.

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