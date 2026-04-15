Visite de l’archéosite de la porte de Sabran, Chemin de la porte de Sabran, Sabran

Visite de l’archéosite de la porte de Sabran Samedi 27 juin, 10h00 Chemin de la porte de Sabran Gard

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Au cœur de la Rialhe de Sabran, un site naturel préservé, se dresse une construction médiévale empreinte de mystère.

Est-ce une tour ? Les vestiges d’un moulin ? Ou peut-être les restes d’un bâtiment industriel utilisé pour l’extraction d’une matière précieuse ?

Venez découvrir cet endroit unique en pleine forêt.

Chemin de la porte de Sabran Chemin de la porte de Sabran. 30200 SABRAN Sabran 30200 Gard Occitanie

Au cœur de la Rialhe de Sabran, un site naturel préservé, se dresse une construction médiévale empreinte de mystère.

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