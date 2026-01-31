Visite de l’Asinerie des Combes Ferme en ferme 2026 Saint-Bonnet-de-Valclérieux Valherbasse
Visite de l’Asinerie des Combes Ferme en ferme 2026
Saint-Bonnet-de-Valclérieux 105 Chemin Combe du Rat Valherbasse Drôme
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-04-25
Ânesses, ânons, savons et cosmétiques, moutons, Choupette, jus de fruits et noix. Venez voir !
Saint-Bonnet-de-Valclérieux 105 Chemin Combe du Rat Valherbasse 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 17 60 16 contact@o-lait-danesse.com
English :
Donkeys, donkeys, soaps and cosmetics, sheep, Choupette, fruit juices and nuts. Come and see for yourself!
