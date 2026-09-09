Visite de l’atelier d’artiste de Jean-François Louis, Atelier de l’artiste Jean-François Louis, Boyer

Informations pratiques

Visite de l’atelier d’artiste de Jean-François Louis 19 et 20 septembre Atelier de l’artiste Jean-François Louis Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À deux pas de l’église de Boyer, venez visiter l’atelier de l’artiste, dessinateur à l’encre et à l’aquarelle, Jean-François Louis. Plongez dans l’univers poétique et délicat de Jean-François Louis, dessinateur à l’encre et à l’aquarelle. Son atelier, niché au cœur de Sennecey-le-Grand, vous ouvre ses portes pour une immersion dans son processus créatif.

Atelier de l’artiste Jean-François Louis 44 montée de l’Église 71700 Boyer Boyer 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

À deux pas de l’église de Boyer, venez visiter l’atelier de l’artiste, dessinateur à l’encre et à l’aquarelle, Jean-François Louis.

© Rozenn Krebel