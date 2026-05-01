Visite de l’atelier de Didier CLAD Kruth

Kruth

Visite de l’atelier de Didier CLAD

67 Grand rue Kruth Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Lors de votre visite vous découvrirez

– l ‘ art de la taille douce depuis Martin Schongauer à nos jours.

– l ‘ impression de cuivres gravés sur vélin d´Arches. Par Didier Clad.

– les deux nouvelles estampes pour le coffret Bestiaire . Ce coffret a été acquis par le Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale de Strasbourg . Il est augmenté de deux nouvelles estampes chaque année.

– présentations des nouvelles estampes pour les artothèques de Mulhouse, Weil am Rhein et Lörrach en Allemagne.

– également les nouvelles estampes pour une exposition personnelle de deux mois à Hambourg. Août et septembre 2026.

Vous aurez la possibilité d ‘ acquérir des estampes de l´ artiste, aux prix atelier , hors commerce dans les galeries d ‘ art.

Un choix d’ estampes réalisées sur les vingt dernières années est à la disposition des futur(e)s collectionneurs/ses

Lors de votre visite vous découvrirez

– l ‘ art de la taille douce depuis Martin Schongauer à nos jours.

– l ‘ impression de cuivres gravés sur vélin d´Arches. Par Didier Clad.

– les deux nouvelles estampes pour le coffret Bestiaire . Ce coffret a été acquis par le Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale de Strasbourg . Il est augmenté de deux nouvelles estampes chaque année.

– présentations des nouvelles estampes pour les artothèques de Mulhouse, Weil am Rhein et Lörrach en Allemagne.

– également les nouvelles estampes pour une exposition personnelle de deux mois à Hambourg. Août et septembre 2026.

Vous aurez la possibilité d ‘ acquérir des estampes de l´ artiste, aux prix atelier , hors commerce dans les galeries d ‘ art.

Un choix d’ estampes réalisées sur les vingt dernières années est à la disposition des futur(e)s collectionneurs/ses 0 .

67 Grand rue Kruth 68820 Haut-Rhin Grand Est +33 6 63 62 11 65

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English :

During your visit you will discover

– the art of intaglio from Martin Schongauer to the present day.

– the printing of copperplate engravings on Arches vellum. By Didier Clad.

– the two new prints for the Bestiaire boxed set. This set has been acquired by the Cabinet des Estampes of the Bibliothèque Nationale de Strasbourg. Two new prints are added each year.

– presentations of new prints for the Mulhouse, Weil am Rhein and Lörrach art libraries in Germany.

– also new prints for a two-month solo exhibition in Hamburg. August and September 2026.

You will have the opportunity to acquire prints by the artist, at studio prices , off the shelves of art galleries.

A selection of prints produced over the last twenty years is available to prospective collectors

L’événement Visite de l’atelier de Didier CLAD Kruth a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin