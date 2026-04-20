Visite de l’atelier de Makila Harispuru Maison Etchebestia Ibarrolle

Ibarrolle

Visite de l’atelier de Makila Harispuru

Maison Etchebestia 1579 chemin de Zainegi Ibarrolle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 11:30:00

fin : 2026-05-08 12:30:00

Date(s) :

2026-05-08

Visite de l’atelier de Michel Harispuru, créateur de Makila à Ibarrolle, au coeur du Pays Basque. Elle se déroule en deux temps tout d’abord à l’atelier près de la maison familiale Etchebestia, avec une présentation des différents métiers (travail du bois, du cuir et du métal) autour de la création de ce bâton emblématique du Pays Basque. Elle se poursuit ensuite près de l’atelier, dans la plantation de néfliers, là où tout commence. Réservation nécessaire minimum 24h avant. Porter des chaussures confortables et des vêtements adaptés à la météo. .

Maison Etchebestia 1579 chemin de Zainegi Ibarrolle 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 46 21 90 harispuru.makilak@gmail.com

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English : Visite de l’atelier de Makila Harispuru

L’événement Visite de l’atelier de Makila Harispuru Ibarrolle a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme Pays Basque