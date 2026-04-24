Visite de l’atelier de Makila Harispuru Maison Etchebestia Ibarrolle
Visite de l’atelier de Makila Harispuru Maison Etchebestia Ibarrolle vendredi 29 mai 2026.
Ibarrolle
Visite de l’atelier de Makila Harispuru
Maison Etchebestia 1579 chemin de Zainegi Ibarrolle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 11:30:00
fin : 2026-05-29 12:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Visite de l’atelier de Michel Harispuru, créateur de Makila à Ibarrolle, au coeur du Pays Basque. Elle se déroule en deux temps tout d’abord à l’atelier près de la maison familiale Etchebestia, avec une présentation des différents métiers (travail du bois, du cuir et du métal) autour de la création de ce bâton emblématique du Pays Basque. Elle se poursuit ensuite près de l’atelier, dans la plantation de néfliers, là où tout commence. Réservation nécessaire minimum 24h avant. Porter des chaussures confortables et des vêtements adaptés à la météo. .
Maison Etchebestia 1579 chemin de Zainegi Ibarrolle 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 46 21 90 harispuru.makilak@gmail.com
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English :
L’événement Visite de l’atelier de Makila Harispuru Ibarrolle a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Pays Basque
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