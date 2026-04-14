Visite de l’atelier de reliure, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
Visite de l’atelier de reliure, Médiathèque Jacques Demy, Nantes samedi 25 avril 2026.
Visite de l’atelier de reliure Samedi 25 avril, 10h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T11:30:00+02:00
La relieuse du service patrimoine répare et protège les documents patrimoniaux de la Bibliothèque municipale. Découvrez les facettes de son métier fascinant lors d’une visite exceptionnelle de l’atelier.
Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=visite-de-latelier-de-reliure »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 95 95 »}]
La relieuse du service patrimoine répare et protège les documents patrimoniaux de la Bibliothèque municipale.
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Terrenoire + 1ère partie, STEREOLUX, Nantes 14 avril 2026
- Antoine Leroux : Magic, La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes 14 avril 2026
- Tristan Lucas : Décennies – en rodage, La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes 14 avril 2026
- Nid haut, nid bas, Onichliba TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes 15 avril 2026
- Salon international des arts du fil Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes 15 avril 2026