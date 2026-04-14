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Visite de l’atelier de reliure, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Visite de l’atelier de reliure, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Visite de l’atelier de reliure, Médiathèque Jacques Demy, Nantes samedi 25 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Jacques Demy

Adresse : 24 quai la Fosse

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : Sur inscription

Visite de l’atelier de reliure Samedi 25 avril, 10h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T11:30:00+02:00

La relieuse du service patrimoine répare et protège les documents patrimoniaux de la Bibliothèque municipale. Découvrez les facettes de son métier fascinant lors d’une visite exceptionnelle de l’atelier.

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La relieuse du service patrimoine répare et protège les documents patrimoniaux de la Bibliothèque municipale.

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