Visite de l’atelier de reliure, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Visite de l’atelier de reliure Samedi 25 avril, 10h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T11:30:00+02:00

La relieuse du service patrimoine répare et protège les documents patrimoniaux de la Bibliothèque municipale. Découvrez les facettes de son métier fascinant lors d’une visite exceptionnelle de l’atelier.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=visite-de-latelier-de-reliure »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 95 95 »}]

La relieuse du service patrimoine répare et protège les documents patrimoniaux de la Bibliothèque municipale.