UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Colombier

Visite de l’atelier de restauration de bateaux traditionnels des Vieilles Voiles de Rhuys, Vieilles Voiles de Rhuys – Le Pouldu, Saint-Colombier

samedi 19 septembre 2026 · Vieilles Voiles de Rhuys - Le Pouldu · Saint-Colombier

Visite de l’atelier de restauration de bateaux traditionnels des Vieilles Voiles de Rhuys, Vieilles Voiles de Rhuys – Le Pouldu, Saint-Colombier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Vieilles Voiles de Rhuys - Le Pouldu
Adresse
Le Pouldu 56370 Sarzeau
Ville
56370 Saint-Colombier
Département
Morbihan

Visite de l’atelier de restauration de bateaux traditionnels des Vieilles Voiles de Rhuys 19 et 20 septembre Vieilles Voiles de Rhuys – Le Pouldu Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les Vieilles Voiles de Rhuys, association pour la protection et la promotion du patrimoine maritime, vous invitent à visiter leur atelier. Nous vous présenterons nos différentes activités et savoir-faire :
Bateaux traditionnels en cours de restauration: Ma préférée (sinagot), Mona (cotre pilote), la Mouette (plate en V du golfe) …
Section patrimoine dont la mission est d’identifier, sauvegarder et rendre accessible au public le patrimoine maritime matériel et immatériel de la presqu’île de Rhuys,
Matelotage,
Modélisme naval.
Nos adhérents vous accompagneront dans la visite pour vous faire partager leur passion. Vous découvrirez nos ateliers: menuiserie, charpente marine, accastillage traditionnel, mécanique, travail du métal …

Vieilles Voiles de Rhuys – Le Pouldu Le Pouldu 56370 Sarzeau Saint-Colombier 56370 Morbihan Bretagne https://vieillesvoilesderhuys.org/le-pouldu/ https://vieillesvoilesderhuys.org/category/bateaux-en-renovation/ Mise en valeur du patrimoine culturel et maritime de la presqu’île de Rhuys
Les Vieilles Voiles de Rhuys, association pour la « protection et la promotion du patrimoine maritime », vous invitent à visiter leur atelier.

©P. Gaussein