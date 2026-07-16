Visite de l’atelier de restauration de bateaux traditionnels des Vieilles Voiles de Rhuys, Vieilles Voiles de Rhuys – Le Pouldu, Saint-Colombier

Informations pratiques

Visite de l’atelier de restauration de bateaux traditionnels des Vieilles Voiles de Rhuys 19 et 20 septembre Vieilles Voiles de Rhuys – Le Pouldu Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les Vieilles Voiles de Rhuys, association pour la protection et la promotion du patrimoine maritime, vous invitent à visiter leur atelier. Nous vous présenterons nos différentes activités et savoir-faire :

– Bateaux traditionnels en cours de restauration: Ma préférée (sinagot), Mona (cotre pilote), la Mouette (plate en V du golfe) …

– Section patrimoine dont la mission est d’identifier, sauvegarder et rendre accessible au public le patrimoine maritime matériel et immatériel de la presqu’île de Rhuys,

– Matelotage,

– Modélisme naval.

Nos adhérents vous accompagneront dans la visite pour vous faire partager leur passion. Vous découvrirez nos ateliers: menuiserie, charpente marine, accastillage traditionnel, mécanique, travail du métal …

Vieilles Voiles de Rhuys – Le Pouldu Le Pouldu 56370 Sarzeau Saint-Colombier 56370 Morbihan Bretagne https://vieillesvoilesderhuys.org/le-pouldu/ https://vieillesvoilesderhuys.org/category/bateaux-en-renovation/ Mise en valeur du patrimoine culturel et maritime de la presqu’île de Rhuys

Les Vieilles Voiles de Rhuys, association pour la « protection et la promotion du patrimoine maritime », vous invitent à visiter leur atelier.

©P. Gaussein