Informations pratiques

Crottet

Visite de l’atelier de savonnerie

176 rue de la Samiane Crottet Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 11:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Julien vous fait visiter son ateliers et vous explique la saponification à froid et démonstration

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176 rue de la Samiane Crottet 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

Julien gives you a tour of his workshop and explains the cold saponification process, followed by a demonstration

L’événement Visite de l’atelier de savonnerie Crottet a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle