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AGENDA · Crottet

Visite de l’atelier de savonnerie Crottet

mercredi 22 juillet 2026 · Crottet

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
176 rue de la Samiane
Ville
01290 Crottet
Département
Ain
Tarif

Crottet

Visite de l’atelier de savonnerie

176 rue de la Samiane Crottet Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 11:30:00

Date(s) :
2026-07-22

Julien vous fait visiter son ateliers et vous explique la saponification à froid et démonstration
  .

176 rue de la Samiane Crottet 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20  tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

Julien gives you a tour of his workshop and explains the cold saponification process, followed by a demonstration

L’événement Visite de l’atelier de savonnerie Crottet a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle