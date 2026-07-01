Visite de l’atelier de savonnerie Crottet
mercredi 22 juillet 2026 · Crottet
Informations pratiques
Crottet
Visite de l’atelier de savonnerie
176 rue de la Samiane Crottet Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 11:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Julien vous fait visiter son ateliers et vous explique la saponification à froid et démonstration
.
176 rue de la Samiane Crottet 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Julien gives you a tour of his workshop and explains the cold saponification process, followed by a demonstration
L’événement Visite de l’atelier de savonnerie Crottet a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle