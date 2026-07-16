Visite de l’atelier des éditions Collodion, Atelier d’éditions Collodion, Mers-sur-Indre

Informations pratiques

Visite de l’atelier des éditions Collodion 19 et 20 septembre Atelier d’éditions Collodion Indre

Gratuit, limité à 5 personnes simultanément

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’atelier-imprimerie des éditions Collodion, impression typographique au plomb mobile, impression à la presse à graver, à la presse lithographique et en sérigraphie sur des machines en fonctionnement

Présentation d’une série d’ouvrages réalisés à l’atelier

Machines en démonstration

Atelier d’éditions Collodion 7 et 9 Place Saint-Martin 36230 Mers-sur-Indre Mers-sur-Indre 36230 Indre Centre-Val de Loire 02 54 31 13 23 https://editions-collodion.my.canva.site/ Les éditions Collodion ont été créées en 1982 en partenariat avec la Galerie Psyché à Martigues dans les Bouches du Rhône. Le lieu d’exposition proposait des œuvres d’artistes contemporains essentiellement parmi les peintres de la nouvelle figuration mêlant des artistes reconnus à de jeunes peintres issus des écoles des beaux arts, ayant déjà exposés dans des centres arts. La galerie participant à des foires nationales et internationales, le support écrit est rapidement apparu comme un moyen complémentaire de diffusion.

Les Éditions Collodion ne publient pas de manuscrits envoyés de manière spontanée. Les publications sont le fruit de rencontres et de projets partagés.

Visite de l’atelier-imprimerie des éditions Collodion, impression typographique au plomb mobile, impression à la presse à graver, à la presse lithographique…

© collodion