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AGENDA · Fontaine-Bellenger

Visite de l’atelier Didier Pinson Journées européennes du patrimoine Fontaine-Bellenger

samedi 19 septembre 2026 · Fontaine-Bellenger

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Atelier Didier Pinson, 5 Rue du Belvédère
Ville
27600 Fontaine-Bellenger
Département
Eure
Tarif

Fontaine-Bellenger

Visite de l’atelier Didier Pinson Journées européennes du patrimoine

Atelier Didier Pinson, 5 Rue du Belvédère Fontaine-Bellenger Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez l’atelier de Didier Pinson, ébéniste, qui vous ouvre ses portes exceptionnellement. Réalisation d’un meuble d’esprit Louis XV régional.   .

Atelier Didier Pinson, 5 Rue du Belvédère Fontaine-Bellenger 27600 Eure Normandie +33 2 32 61 84 83 

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English : Visite de l’atelier Didier Pinson Journées européennes du patrimoine

L’événement Visite de l’atelier Didier Pinson Journées européennes du patrimoine Fontaine-Bellenger a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Eure

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