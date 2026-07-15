Informations pratiques

Fontaine-Bellenger

Visite de l’atelier Didier Pinson Journées européennes du patrimoine

Atelier Didier Pinson, 5 Rue du Belvédère Fontaine-Bellenger Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez l’atelier de Didier Pinson, ébéniste, qui vous ouvre ses portes exceptionnellement. Réalisation d’un meuble d’esprit Louis XV régional. .

Atelier Didier Pinson, 5 Rue du Belvédère Fontaine-Bellenger 27600 Eure Normandie +33 2 32 61 84 83

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English : Visite de l’atelier Didier Pinson Journées européennes du patrimoine

L’événement Visite de l’atelier Didier Pinson Journées européennes du patrimoine Fontaine-Bellenger a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Eure