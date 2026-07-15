Visite de l’atelier Didier Pinson Journées européennes du patrimoine Fontaine-Bellenger
samedi 19 septembre 2026 · Fontaine-Bellenger
Informations pratiques
Fontaine-Bellenger
Visite de l’atelier Didier Pinson Journées européennes du patrimoine
Atelier Didier Pinson, 5 Rue du Belvédère Fontaine-Bellenger Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez l’atelier de Didier Pinson, ébéniste, qui vous ouvre ses portes exceptionnellement. Réalisation d’un meuble d’esprit Louis XV régional. .
Atelier Didier Pinson, 5 Rue du Belvédère Fontaine-Bellenger 27600 Eure Normandie +33 2 32 61 84 83
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English : Visite de l’atelier Didier Pinson Journées européennes du patrimoine
L’événement Visite de l’atelier Didier Pinson Journées européennes du patrimoine Fontaine-Bellenger a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Eure