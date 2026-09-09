Visite de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles, ENSAIT – Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles, Roubaix
mercredi 9 septembre 2026 · ENSAIT - Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles · Roubaix
Informations pratiques
Visite de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles 9 septembre – 21 octobre ENSAIT – Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles Nord
Gratuit, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T10:00:00+02:00 – 2026-09-09T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-21T10:00:00+02:00 – 2026-10-21T11:00:00+02:00
Passez les portes de l’École nationale supérieure des arts et industries textiles, où sont formés depuis 1881 les futurs ingénieurs textiles !
L’ENSAIT est un établissement public roubaisien formant des ingénieurs spécialisés dans les domaines du textile et des matériaux souples, pour des secteurs variés comme la mode, le luxe, le sport, l’automobile ou encore le médical.
Rendez-vous à l’ENSAIT (2 All. Louise et Victor Champier, 59100 Roubaix)
Gratuit sur réservation
Visite guidée proposée en partenariat avec le musée La Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile et Roubaix Ville d’art et d’histoire, dans le cadre de l’exposition « Roubaix Génie Textile ».
ENSAIT – Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles 2 All. Louise et Victor Champier, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-de-lecole-nationale-superieure-des-arts-et-industries-textiles »}] [{« link »: « https://lamanufacture-roubaix.com/fr/programmation/des-liens-a-proteger/ »}]
Dans le cadre de l’exposition « Roubaix Génie Textile »
Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles
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