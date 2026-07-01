Visite de l’église avec feuillets et audioguides sur téléphone portable, Église de Senlisse, Senlisse

Informations pratiques

Visite de l’église avec feuillets et audioguides sur téléphone portable Dimanche 20 septembre, 10h00 Église de Senlisse Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Feuillets et audioguide sur appli smartphone

Des feuillets et documentation seront disponibles pour guider votre visite. Vous pouvez également profiter d’une visite audio-guidée en flashant le code wiguide.com qui est à votre disposition au fond du chœur.

Église de Senlisse Place de l’église 78720 Senlisse Senlisse 78720 Yvelines Île-de-France Eglise du Moyen Age avec de beaux vitraux du XIXe siècle

Visite libre

©H Blanchet