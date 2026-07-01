Visite de l’église avec feuillets et avec audioguides sur téléphone portable, Église Saint-Pierre, Dampierre-en-Yvelines

Informations pratiques

Visite de l’église avec feuillets et avec audioguides sur téléphone portable 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Feuillets et audioguide sur appli smartphone

Des feuillets et documentation seront disponibles pour guider votre visite. Vous pouvez également profiter d’une visite audio-guidée en flashant le code wiguide.com qui est à votre disposition au fond du chœur.

Église Saint-Pierre 15 Grande-Rue 78720 Dampierre-en-Yvelines Dampierre-en-Yvelines 78720 Yvelines Île-de-France https://www.mairie-dampierre-yvelines.fr/ https://www.facebook.com/DampierreYvelines/

Visite libre

© H Blanchet