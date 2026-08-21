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AGENDA · Biziat

Visite de l’église Eglise de Biziat Biziat

samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Biziat · Biziat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Eglise de Biziat
Adresse
40 Rte de Rétissinge
Ville
01290 Biziat
Département
Ain
Tarif

Biziat

Visite de l’église

Eglise de Biziat 40 Rte de Rétissinge Biziat Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre ou guidée sur demande.
Animation “l’art du vitrail”
  .

Eglise de Biziat 40 Rte de Rétissinge Biziat 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20  tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

Self-guided or guided tours available upon request.
The Art of Stained Glass workshop?

L’événement Visite de l’église Biziat a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle