Visite de l’église Eglise de Biziat Biziat

Informations pratiques

Biziat

Visite de l’église

Eglise de Biziat 40 Rte de Rétissinge Biziat Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre ou guidée sur demande.

Animation “l’art du vitrail”

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Eglise de Biziat 40 Rte de Rétissinge Biziat 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

Self-guided or guided tours available upon request.

The Art of Stained Glass workshop?

L’événement Visite de l’église Biziat a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle