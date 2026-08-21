Visite de l’église Eglise de Biziat Biziat
samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Biziat · Biziat
Informations pratiques
Biziat
Visite de l’église
Eglise de Biziat 40 Rte de Rétissinge Biziat Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre ou guidée sur demande.
Animation “l’art du vitrail”
.
Eglise de Biziat 40 Rte de Rétissinge Biziat 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Self-guided or guided tours available upon request.
The Art of Stained Glass workshop?
L’événement Visite de l’église Biziat a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle