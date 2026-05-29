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Visite de l’église de Cadeilhan-Trachère RDV devant l’église Cadeilhan-Trachère

Visite de l’église de Cadeilhan-Trachère RDV devant l’église Cadeilhan-Trachère vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : RDV devant l'église

Adresse : CADEILHAN-TRACHERE

Ville : 65170 Cadeilhan-Trachère

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Cadeilhan-Trachère

Visite de l’église de Cadeilhan-Trachère

RDV devant l’église CADEILHAN-TRACHERE Cadeilhan-Trachère Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-24 15:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Dans le cadre du Festival des Petites Eglises de Montagne, venez découvrir l’église Saint-Missolin de Cadeilhan-Trachère avant le concert.
Par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire.   .

RDV devant l’église CADEILHAN-TRACHERE Cadeilhan-Trachère 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31  pah@aure-louron.fr

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English :

As part of the Festival des Petites Eglises de Montagne, come and discover the church of Saint-Missolin in Cadeilhan-Trachère before the concert.

L’événement Visite de l’église de Cadeilhan-Trachère Cadeilhan-Trachère a été mis à jour le 2026-05-29 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65