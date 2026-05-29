Visite de l’église de Cadeilhan-Trachère RDV devant l’église Cadeilhan-Trachère

Cadeilhan-Trachère

Visite de l’église de Cadeilhan-Trachère

RDV devant l’église CADEILHAN-TRACHERE Cadeilhan-Trachère Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:00:00

fin : 2026-07-24 15:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Dans le cadre du Festival des Petites Eglises de Montagne, venez découvrir l’église Saint-Missolin de Cadeilhan-Trachère avant le concert.

Par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. .

RDV devant l’église CADEILHAN-TRACHERE Cadeilhan-Trachère 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Festival des Petites Eglises de Montagne, come and discover the church of Saint-Missolin in Cadeilhan-Trachère before the concert.

L’événement Visite de l’église de Cadeilhan-Trachère Cadeilhan-Trachère a été mis à jour le 2026-05-29 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65