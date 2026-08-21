Visite de l’église de Carbonne, Église de carbonne, Carbonne

Informations pratiques

Visite de l’église de Carbonne 19 et 20 septembre Église de carbonne Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’église Saint-Laurent, précieux témoin de l’histoire médiévale de Gonat.

Cette visite vous permettra d’explorer un édifice marqué par les siècles et d’évoquer le passé du village avant l’arrivée du Prince Noir au XIVe siècle.

Une belle occasion de mieux comprendre l’histoire locale à travers son patrimoine.

Renseignements :

Office de Tourisme du Volvestre

9 rue de l’Evêché, 31310 RIEUX-VOLVESTRE

05 61 87 63 33

Église de carbonne Rue Léo Lagrange, 31390 Carbonne Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie

Venez découvrir l’église Saint-Laurent, témoin de la période médiévale de Gonat avant l’arrivée du Prince Noir au XIVème siècle.

©SergeImbert