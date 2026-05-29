Visite de l’église de Grailhen RDV devant l’église Grailhen
Visite de l’église de Grailhen RDV devant l’église Grailhen jeudi 23 juillet 2026.
Grailhen
Visite de l’église de Grailhen
RDV devant l’église GRAILHEN Grailhen Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 11:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Dans le cadre du Festival des Petites Eglises de Montagne, venez découvrir l’église Saint-Martin de Grailhen avant le concert.
Par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. .
RDV devant l’église GRAILHEN Grailhen 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
As part of the Festival des Petites Eglises de Montagne, come and discover the church of Saint-Martin de Grailhen before the concert.
L’événement Visite de l’église de Grailhen Grailhen a été mis à jour le 2026-05-29 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65