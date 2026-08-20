Visite de l’église de la Nativité de Notre-Dame, Église de la Nativité de Notre-Dame, Villon

Informations pratiques

Visite de l’église de la Nativité de Notre-Dame 19 et 20 septembre Église de la Nativité de Notre-Dame Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église de la Nativité de Notre-Dame possède un des points culminants de l’Yonne : Un chœur du XIIIe siècle éclairé par des baies en plein cintre et décoré de peintures murales du XVIe, nef du XVIIIe. Vous pourrez assister à une présentation de photos et de l’histoire de nos deux cloches. Venez grimper les 43 marches de la tour de l’église et admirer la charpente du bâtiment ainsi que le mécanisme de l’horloge.

Église de la Nativité de Notre-Dame 89740 Villon Villon 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 86 88 95 17 Venez découvrir notre exposition de vêtements et objets liturgiques, notre corbillard du siècle dernier et ses bannières. Parking sur place.

Eglise de la Nativité de Notre-Dame, un des points culminants de l’Yonne : Chœur du XIIIe siècle éclairé par des baies en plein cintre et décoré de peintures murales du XVIe, nef du XVIIIe. de photos…

©Claire Bassouls