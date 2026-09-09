Visite de l’église de l’Étoile, 211 rue de l’église 39570 l’étoile, L’Étoile

Informations pratiques

Visite de l’église de l’Étoile 19 et 20 septembre 211 rue de l’église 39570 l’étoile Jura

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Participez à une visite guidée et exposition photos pour découvrir ou redécouvrir l’Église de Saint Corneille

211 rue de l’église 39570 l’étoile rue de l’église 39570 l’étoile L’Étoile 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 47 32 85 https://www.letoilejura.fr/ parking à proximité

Visite guidée et exposition photos pour découvrir ou redécouvrir l’Eglise de Saint Corneille

©Maryline Gillet