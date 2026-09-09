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Visite de l’église de l’Étoile, 211 rue de l’église 39570 l’étoile, L’Étoile

samedi 19 septembre 2026 · 211 rue de l'église 39570 l'étoile · L'Étoile

Visite de l’église de l’Étoile, 211 rue de l’église 39570 l’étoile, L’Étoile

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
211 rue de l'église 39570 l'étoile
Adresse
rue de l'église 39570 l'étoile
Ville
39570 L'Étoile
Département
Jura
Tarif
gratuit

Visite de l’église de l’Étoile 19 et 20 septembre 211 rue de l’église 39570 l’étoile Jura

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Participez à une visite guidée et exposition photos pour découvrir ou redécouvrir l’Église de Saint Corneille

211 rue de l’église 39570 l’étoile rue de l’église 39570 l’étoile L’Étoile 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 47 32 85 https://www.letoilejura.fr/ parking à proximité
Visite guidée et exposition photos pour découvrir ou redécouvrir l’Eglise de Saint Corneille

©Maryline Gillet

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