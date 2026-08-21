Visite de l’église de Pouech, Église de Pouech, Moulis

Informations pratiques

Visite de l’église de Pouech Samedi 19 septembre, 15h00 Église de Pouech Ariège

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez l’église romane de Pouech à l’occasion d’une visite guidée proposée à 15h, 16h et 17h.

Église de Pouech Pouech, 09200 Moulis Moulis 09200 Ariège Occitanie 06 76 77 25 49 Situé dans un hameau de la commune de Moulis, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle du Piémont pyrénéen venez découvrir cette petite église romane. Parking à proximité.

église romane de Pouech – visite à 15h – 16h – 17h –

©patrimoine moulisien