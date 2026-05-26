Visite de l’église de Pouzac POUZAC Pouzac
Visite de l’église de Pouzac POUZAC Pouzac vendredi 10 juillet 2026.
Pouzac
Visite de l’église de Pouzac
POUZAC Eglise de Pouzac Pouzac Hautes-Pyrénées
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 16:00:00
fin : 2026-07-10 18:00:00
Date(s) :
2026-07-10
La Maison des Ferrère et du Baroque pyrénéen organise ses visites tout au long de l’été.
– Pouzac église ouverte et visite guidée à la demande entre 16h et 18h .
POUZAC Eglise de Pouzac Pouzac 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 61 28 ferrere.baroquepyreneen@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Maison des Ferrère et du Baroque Pyrénéen organizes tours throughout the summer.
L’événement Visite de l’église de Pouzac Pouzac a été mis à jour le 2026-05-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65
À voir aussi à Pouzac (Hautes-Pyrénées)
- Visite de l’église de Pouzac POUZAC Pouzac 26 juin 2026
- Visite de l’église de Pouzac POUZAC Pouzac 27 juin 2026
- Visite de l’église de Pouzac POUZAC Pouzac 3 juillet 2026
- Visite de l’église de Pouzac POUZAC Pouzac 11 juillet 2026
- Visite de l’église de Pouzac POUZAC Pouzac 17 juillet 2026