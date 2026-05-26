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Visite de l’église de Pouzac POUZAC Pouzac

Visite de l’église de Pouzac POUZAC Pouzac vendredi 18 septembre 2026.

Lieu : POUZAC

Adresse : Eglise de Pouzac

Ville : 65200 Pouzac

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 18 septembre 2026

Fin : vendredi 18 septembre 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 2 2 Tarif de base plein tarif

Pouzac

Visite de l’église de Pouzac

POUZAC Eglise de Pouzac Pouzac Hautes-Pyrénées

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 16:00:00
fin : 2026-09-18 18:00:00

Date(s) :
2026-09-18

La Maison des Ferrère et du Baroque pyrénéen organise ses visites tout au long de l’été.
– Pouzac église ouverte et visite guidée à la demande entre 16h et 18h   .

POUZAC Eglise de Pouzac Pouzac 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 61 28  ferrere.baroquepyreneen@orange.fr

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English :

The Maison des Ferrère et du Baroque Pyrénéen organizes tours throughout the summer.

L’événement Visite de l’église de Pouzac Pouzac a été mis à jour le 2026-05-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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