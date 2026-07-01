Visite de l’église de Saint-Prim, Eglise de Saint-Prim, Saint-Prim

Informations pratiques

Visite de l’église de Saint-Prim 19 et 20 septembre Eglise de Saint-Prim Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une oeuvre de re-création totale menée il y a une dizaine d’années par l’artiste-peintre Claude Rutault. Ici, place à la lumière et aux couleurs. Le temps s’arrête, les statues se dissimulent et laissent place aux éléments vivants et à l’architecture aux origines romanes.

Eglise de Saint-Prim Le Village 38370 Saint-Prim Saint-Prim 38370 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0474564270 https://saint-prim.fr L’église de Saint-Prim a gardé l’harmonie de ses origines romanes mais l’artiste plasticien Claude Rutault nous invite dans une oeuvre de re-création totale.

Dans la chaleur, la lumière et la couleur, le temps s’éclipse, les images s’effacent et les statues se cachent : l’épure laisse place au mouvement et aux éléments vivants.

L’église présente une partie datant du XIè siècle et une autre datant du XIXè siècle. L’église et la place, y compris le parvis, ont fait l’objet d’une revisite complète par l’artiste d’art contemporain Claude Rutault, décédé en 2022.

Ainsi, le lieu est épuré et la couleur est de mise avec un jeu de lumière à travers des stores en plexiglas multicolores et en font un édifice religieux singulier et remarquable. Véhicule personnel

Parking à proximité

Une oeuvre de re-création totale menée il y a une dizaine d’années par l’artiste-peintre Claude Rutault. Ici, place à la lumière et aux couleurs. Le temps s’arrête, les statues se dissimulent et aux…

©Mairie de Saint-Prim