Visite de l’église de Saint-Sixt, Eglise, Saint-Sixt

Informations pratiques

Visite de l’église de Saint-Sixt Samedi 19 septembre, 10h00 Eglise Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Sous le vocable de Saint-Maurice, cette charmante église était au XIVe siècle la chapelle du château situé juste à côté. Ses peintures murales anciennes illustrent parfaitement la notion de péril pour le patrimoine : comment les préserver et les restaurer pour les transmettre aux générations futures ? Quels choix opérer ? Quels financements ?

Eglise 56 place de l’église 74800 Saint-Sixt Saint-Sixt 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Sous le vocable de Saint-Maurice, cette charmante église était au XIVe siècle la chapelle du château situé juste à côté. Ses peintures murales anciennes illustrent parfaitement la notion de péril le…

©Sophie Critin