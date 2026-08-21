Visite de l’église de Saint-Sixt, Eglise, Saint-Sixt
samedi 19 septembre 2026 · Eglise · Saint-Sixt
Informations pratiques
Visite de l’église de Saint-Sixt Samedi 19 septembre, 10h00 Eglise Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Sous le vocable de Saint-Maurice, cette charmante église était au XIVe siècle la chapelle du château situé juste à côté. Ses peintures murales anciennes illustrent parfaitement la notion de péril pour le patrimoine : comment les préserver et les restaurer pour les transmettre aux générations futures ? Quels choix opérer ? Quels financements ?
Eglise 56 place de l’église 74800 Saint-Sixt Saint-Sixt 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Sous le vocable de Saint-Maurice, cette charmante église était au XIVe siècle la chapelle du château situé juste à côté. Ses peintures murales anciennes illustrent parfaitement la notion de péril le…
©Sophie Critin