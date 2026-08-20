Exposition photos et cartes anciennes, salle communale, Saint-Sixt

Informations pratiques

Exposition photos et cartes anciennes Samedi 19 septembre, 10h00 salle communale Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La collection de photos et cartes anciennes d’un passionné se prête à un fabuleux voyage dans le Saint-Sixt d’autrefois.

salle communale 74800 Saint-Sixt Saint-Sixt 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

La collection de photos et cartes anciennes d’un passionné se prête à un fabuleux voyage dans le Saint-Sixt d’autrefois.

©Robert Montmasson