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AGENDA · Saint-Sixt

Musée privé Chevrot, Saint-Sixt, Saint-Sixt

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Sixt

Musée privé Chevrot, Saint-Sixt, Saint-Sixt

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Saint-Sixt
Adresse
74800 Saint-Sixt
Ville
74800 Saint-Sixt
Département
Haute-Savoie

Musée privé Chevrot Samedi 19 septembre, 10h00 Saint-Sixt Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La collection d’un passionné se dévoile : fiacres, charrettes, outils et objets d’antan…

Saint-Sixt 74800 Saint-Sixt Saint-Sixt 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
La collection d’un passionné se dévoile : fiacres, charrettes, outils et objets d’antan…

©Mairie Saint-Sixt

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