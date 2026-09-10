AGENDA · Saint-Sixt
Musée privé Chevrot, Saint-Sixt, Saint-Sixt
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Sixt
Informations pratiques
Musée privé Chevrot Samedi 19 septembre, 10h00 Saint-Sixt Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
La collection d’un passionné se dévoile : fiacres, charrettes, outils et objets d’antan…
Saint-Sixt 74800 Saint-Sixt Saint-Sixt 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
La collection d’un passionné se dévoile : fiacres, charrettes, outils et objets d’antan…
©Mairie Saint-Sixt
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