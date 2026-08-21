Visite de l’église de Vincelottes, Église paroissiale Saint-Martin, Vincelottes

Informations pratiques

Visite de l’église de Vincelottes 19 et 20 septembre Église paroissiale Saint-Martin Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite libre de l’église Saint-Martin. Les membres de l’Association du Patrimoine Vincelottois vous accueilleront afin de vous faire découvrir cet édifice remarquable ainsi que son histoire.

Église paroissiale Saint-Martin 25 Rue des Moines, 89290 Vincelottes, France Vincelottes 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Église de la fin du 15e ou du début du XVIe siècle. La chapelle des Fonts, supportant le clocher, est le seul vestige de l’église disparue et remonte au XIIe siècle. La charpente à chevrons portant ferme date du XVe siècle. Le gros oeuvre a été édifié dans le style gothique, au début du XVIe siècle. Le décor de la façade ouest a été réalisé à la Renaissance. Au XVIIe siècle, le grand retable (1646) et la chapelle funéraire de la famille Bastonneau complètent l’ensemble. Une grille en fer forgé du XVIIIe siècle sépare le choeur de la nef. Clocher reconstruit en 1758.

Visite libre de l’église Saint-Martin. Les membres de l’Association du Patrimoine vincelottois vous accueilleront afin de vous faire découvrir cet édifice remarquable ainsi que son histoire.

© Denis DANRÉE